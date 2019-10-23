Остановка операции "Источник мира" не означает полного ухода Турции из Сирии - Чавушоглу
13:32 23.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Завершение операции "Источник мира" не означает, что Турция полностью уйдет из Сирии, Анкара продолжит защищать статус-кво в регионе. Об этом заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с редакторами Анатолийского агентства.
"В соответствии с нашими соглашениями с США и Россией и после получения соответствующих гарантий мы завершили операцию "Источник мира". Но это не означает, что мы оттуда уходим, мы сохраняем присутствие. И это отмечено в договоренностях с РФ и США", - сказал он, добавив, что Анкара продолжит зачищать террористов, если они остались в зоне операции.
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