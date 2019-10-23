В Россию вновь начали ввозить радиоактивные отходы из Германии - СМИ
14:00 23.10.2019 Источник: Эхо Москвы
В Россию, как утверждает «Гринпис», вновь начали ввозить радиоактивные отходы из Германии. Об этом сообщает сайт МБХ-медиа. По сведениям «Гринпис», западноевропейская компания Urenco возобновила транспортировку в Россию урановых хвостов с немецкой уранообогатительной фабрики. Согласно этим данным, в ближайшие три года в Россию из Германии планируется отправить около двадцати железнодорожных составов с отходами обогащения урана. Кроме того, с мая по октябрь в Новоуральск Свердловской области уже направили шесть составов по шестьсот тонн. В «Гринпис» подчеркивают, что в России уже накоплено около миллиона тонн токсичных и радиоактивных урановых хвостов. Эхо Москвы
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