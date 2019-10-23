В Госдуме заявили о необходимости повысить налог на ввоз пальмового масла
14:12 23.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме считают необходимым повысить налог на ввоз пальмового масла. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил взять на контроль этот вопрос и поручить разработку законопроекта о повышении акциза председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.
Володин также отметил, что в этом году были снижены налоги для производителей плодов, ягод и винограда. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 15:12 23.10.2019
- Сирия выставит пограничные посты вдоль границы с Турцией
- 15:00 23.10.2019
- Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020 год
- 14:32 23.10.2019
- В Свердловской области третий день разыскивают пропавшую девочку
- 14:00 23.10.2019
- В Россию вновь начали ввозить радиоактивные отходы из Германии - СМИ
- 13:32 23.10.2019
- Остановка операции "Источник мира" не означает полного ухода Турции из Сирии - Чавушоглу
- 13:20 23.10.2019
- В Британии в грузовике обнаружили 39 тел
- 13:05 23.10.2019
- Рабочие рудника "Таймырский", по предварительной версии, погибли от недостатка кислорода
- 13:00 23.10.2019
- В здании Совета Федерации объявили эвакуацию
- 12:32 23.10.2019
- Общая сумма списанных РФ долгов странам Африки уже превысила $20 млрд - Путин
- 12:20 23.10.2019
- Силы Росгвардии оцепили станцию Шиес - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать