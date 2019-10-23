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В Госдуме заявили о необходимости повысить налог на ввоз пальмового масла

14:12 23.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме считают необходимым повысить налог на ввоз пальмового масла. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил взять на контроль этот вопрос и поручить разработку законопроекта о повышении акциза председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

Володин также отметил, что в этом году были снижены налоги для производителей плодов, ягод и винограда. Говорит Москва

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