Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020 год
15:00 23.10.2019 Источник: РБК
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов. Законопроект поддержали 353 депутата, 62 парламентария выступили против, воздержавшихся не было. Второе чтение запланировано на 19 ноября.
Правительство заложило профицит федерального бюджета на все три года. Положительное сальдо бюджета в 2020 году составит 0,8% ВВП. В дальнейшем оно будет сокращаться: в 2021 году — до 0,5% ВВП, в 2022 году — до 0,2% ВВП, следует из проекта закона. РБК
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