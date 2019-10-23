Володин намерен предложить ПАСЕ признать "кризис либеральной идеи"
15:32 23.10.2019 Источник: Интерфакс
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что европейским парламентариям пора признать кризис либеральной идеи.
"Мы сегодня уезжаем в ПАСЕ, нашим коллегам скажем: кризис либеральной идеи. Давайте это обсуждать, признайте это", - сказал Володин журналистам в среду.
Он отметил, что представители европейских государств, как правило, отмалчиваются на это приглашение к дискуссии. "Молчат. Почему? Потому что нет ответа, куда дальше идти, а признать правоту России, того, что предлагает наш президент, силы воли не хватает", - считает Володин.
В конце июня Путин в интервью газете The Financial Times высказал мнение, что либерализм уже изжил себя.
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