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Володин намерен предложить ПАСЕ признать "кризис либеральной идеи"

15:32 23.10.2019 Источник: Интерфакс

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что европейским парламентариям пора признать кризис либеральной идеи.

"Мы сегодня уезжаем в ПАСЕ, нашим коллегам скажем: кризис либеральной идеи. Давайте это обсуждать, признайте это", - сказал Володин журналистам в среду.

Он отметил, что представители европейских государств, как правило, отмалчиваются на это приглашение к дискуссии. "Молчат. Почему? Потому что нет ответа, куда дальше идти, а признать правоту России, того, что предлагает наш президент, силы воли не хватает", - считает Володин.

В конце июня Путин в интервью газете The Financial Times высказал мнение, что либерализм уже изжил себя.

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