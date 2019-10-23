Банк МКБ начал давать кредиты под залог коммерческой недвижимости

16:00

Московский кредитный банк (МКБ) объявил о запуске нового продукта для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ломбардного кредитования под залог коммерческой недвижимости. Кредиты в размере от 5 млн руб. до 250 млн руб. предоставляются на срок до 10 лет с возможностью отсрочки погашения основного долга.



Цели кредитования могут быть любыми, включая приобретение недвижимости, пополнение оборотных средств или инвестирование в основные средства компании. В качестве залога банк рассматривает как строящиеся, так и готовые объекты коммерческой недвижимости. Получить подробную информацию о продукте и оставить заявку на кредит можно оставить на сайте МКБ .

«МКБ стремится предоставить своим клиентам удобный сервис в сочетании с индивидуальным подходом и высоким качеством обслуживания, – сказал директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов Филипп Литвиненко. – Когда клиенту требуется дополнительное финансирование мы проводим предварительную оценку залога в течение суток с момента обращения, и уже в течение 30 рабочих дней готовы гарантировать получение средств, не требуя при этом какого-либо дополнительного обеспечения помимо объекта недвижимости».

Виталий Барсуков



