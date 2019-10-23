На международной выставке "Дорога" в Екатеринбурге рассказали о преимуществах алюминиевых мостов

16:32

В Екатеринбурге прошла Международная специализированная выставка «Дорога 2019». В рамках этого крупнейшего в нашей стране мероприятия дорожной отрасли в «Екатеринбург-ЭКСПО» был организован круглый стол на тему «Использование новых технологий при строительстве и эксплуатации мостовых сооружений в целях повышения их надежности и безопасности». Среди участников встречи – руководитель проектов транспортной инфраструктуры Алюминиевой ассоциации Евгений Васильев. В своем докладе он рассказал экспертному сообществу об алюминиевых решениях для применения на объектах строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры.



Так, представитель Ассоциации предоставил собравшимся информацию о преимуществах алюминиевых мостов, нормативном регулировании мостовых сооружений из алюминиевых сплавов, поделился опытом проектирования и строительства пешеходных переходов с пролетными строениями из алюминия в Красноярске, Нижегородской области и Москве.

Ссылаясь на данные с заседания Государственного совета от 26 июня этого года, Евгений Васильев отметил: «Сегодня у нас в стране 3505 мостов и искусственных сооружений находятся в аварийном и предаварийном состоянии. На приведение их в нормативное состояние потребуется около 292 млрд руб. Как в этой связи не вспомнить об экономической целесообразности применения алюминиевых мостов, заключающейся в гарантированном снижении совокупных затрат на всем протяжении жизненного цикла».

На заседании круглого стола также выступили представители компаний и организаций «Северсталь», Институт «Стройпроект», «Деформационные швы и опорные части», «ЭКСПАНСИОН ДЖОЙНТС», «СовТрансТех» и «ОргСинтезРесурс».

Свои достижения на Международной специализированной выставке «Дорога 2019» представили 530 экспонентов – около 250 компаний из 50 российских регионов, а также из Китая, Швейцарии и Чехии. Число участников выставки в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» превысило в этом году 8 тысяч человек.

На территории МВЦ общей площадью 11 тыс. кв. м были представлены стенды Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской, Курской, Самарской, Псковской и Калининградской областей, Республики Марий Эл, Татарстана и ХМАО-Югры, ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (ФАУ «РОСДОРНИИ»), компаний ОАО «Завод Продмаш», ПАО «СИБУР Холдинг», АО «ВАД», ОАО «Новосибирскавтодор», а также крупнейших производителей битумных материалов ООО «РН-Битум», ООО «Газпромнефть-Битумные материалы» и ООО «ЛКК-Интернешенл».

Важно отметить, что в первый день работы выставки состоялось совещание под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое было посвящено ходу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В совещании участвовали вице-премьер РФ Максим Акимов, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, депутат Госдумы РФ Евгений Москвичев, глава Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, главы субъектов Российской Федерации.

По информации Алюминиевой ассоциации



