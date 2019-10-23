На возобновление индексации работающих пенсионеров необходимо 368 млрд рублей - глава ПФР
17:12 23.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возобновление индексации пенсии работающих пенсионеров потребует в 2020 году порядка 368 млрд рублей. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.
"Чтобы восстановить индексацию работающим пенсионерам, в 2020 году нам потребуется 368 млрд рублей. Это большие деньги, и таких денег сейчас нет", - сказал он.
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