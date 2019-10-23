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США стали "геополитическим неудачником" по итогам сделки Путина и Эрдогана по Сирии - CNN

17:40 23.10.2019 Источник: РБК

США стали «самым большим геополитическим неудачником» по итогам меморандума, подписанного президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте телеканала CNN.

По мнению автора публикации, достигнутая Путиным и Эрдоганом договоренность поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии может быть представлена как крупный внешнеполитический успех главы России. Кроме того, Москве удалось создать условия, при которых Анкара вынуждена вести прямой диалог с официальным Дамаском.

В материале утверждается, что наибольшим «геополитическим неудачником» по итогам заключения меморандума стал Вашингтон. Осуществленный ранее поспешный вывод американских сил, оставивший беззащитными курдские формирования на северо-востоке Сирии, стал настоящим «подарком» для Путина. Достигнутые же в Сочи договоренности «добавили унижения» США, отмечается в статье.   РБК

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