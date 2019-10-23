США стали "геополитическим неудачником" по итогам сделки Путина и Эрдогана по Сирии - CNN
17:40 23.10.2019 Источник: РБК
США стали «самым большим геополитическим неудачником» по итогам меморандума, подписанного президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте телеканала CNN.
По мнению автора публикации, достигнутая Путиным и Эрдоганом договоренность поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии может быть представлена как крупный внешнеполитический успех главы России. Кроме того, Москве удалось создать условия, при которых Анкара вынуждена вести прямой диалог с официальным Дамаском.
В материале утверждается, что наибольшим «геополитическим неудачником» по итогам заключения меморандума стал Вашингтон. Осуществленный ранее поспешный вывод американских сил, оставивший беззащитными курдские формирования на северо-востоке Сирии, стал настоящим «подарком» для Путина. Достигнутые же в Сочи договоренности «добавили унижения» США, отмечается в статье. РБК
НОВОСТИ
- 18:12 23.10.2019
- Авиагруппа ВКС России прибыла в ЮАР
- 17:12 23.10.2019
- На возобновление индексации работающих пенсионеров необходимо 368 млрд рублей - глава ПФР
- 17:00 23.10.2019
- Военная полиция РФ прибыла на турецко-сирийскую границу
- 16:32 23.10.2019
- На международной выставке "Дорога" в Екатеринбурге рассказали о преимуществах алюминиевых мостов
- 16:12 23.10.2019
- Олимпийская сборная России не сможет полноценно участвовать в играх в Токио - гендиректор Русада
- 16:00 23.10.2019
- Банк МКБ начал давать кредиты под залог коммерческой недвижимости
- 15:32 23.10.2019
- Володин намерен предложить ПАСЕ признать "кризис либеральной идеи"
- 15:12 23.10.2019
- Сирия выставит пограничные посты вдоль границы с Турцией
- 15:00 23.10.2019
- Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020 год
- 14:32 23.10.2019
- В Свердловской области третий день разыскивают пропавшую девочку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать