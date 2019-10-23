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Авиагруппа ВКС России прибыла в ЮАР

18:12 23.10.2019 Источник: Интерфакс

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) приземлились на аэродроме Ватерклоф Южно-Африканской Республики, сообщает Минобороны РФ.

"Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана. Продолжительность полета составила более 13 часов. За это время летчики ВКС России преодолели более 11 тысяч километров", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

По данным Минобороны, "на последних этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители Сааб JAS 39 "Грипен" ВВС ЮАР". Во время полета экипажи самолетов Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе.

"Полет самолетов Ту-160 выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в пресс-релизе. В составе авиагруппы ВКС, прибывшей в ЮАР, пара Ту-160 и самолёты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан".

"Целью визита является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР. Проведение мероприятия будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран", - говорится в сообщении.

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