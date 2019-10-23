Кандидат на пост президента WADA хочет, чтобы бюджет организации был увеличен
19:00 23.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расследование дела о нарушении антидопинговых правил в России обошлось Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в $1,7 млн. Об этом заявил единственный кандидат на пост президента WADA, министр спорта Польши Витольд Банька, слова которого приводит издание Przeglad Sportowy.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое было лишено статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома WADA.
"Я смотрю на последние бюджеты [WADA] и вижу $36-40 млн в год. Это смешно, потому что мы говорим о финансировании глобальной системы борьбы с допингом, - сказал Банька. - Одно только дело в отношении России обошлось в $1,7 млн, а мы хотим привести гораздо больше разбирательств. Если сами страны и другие организации предъявляют самые строгие требования к WADA, они должны понимать, что необходимы дополнительные ресурсы".
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