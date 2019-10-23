Трамп сделал громкое заявление по поводу роли США на Ближнем Востоке
19:40 23.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Безопасность на Ближнем Востоке только пострадала от военных кампаний последней пары десятилетий с участием США. С таким признанием выступил в среду в телеобращении из Белого дома к согражданам по поводу ситуации вокруг Сирии и Турции президент США Дональд Трамп.
При этом он обвинил своего предшественника на посту главы американской администрации - демократа Барака Обаму - в стремлении осуществить смену режима в Сирии. Эта попытка Обамы потерпела провал, заявил республиканец Трамп. "Через 8 долгих лет после неудавшейся попытки президента Обамы осуществить смену режима войска США все еще находятся "на земле" в Сирии", - сказал американский лидер.
Он напомнил о колоссальных финансовых затратах США на военные операции на Ближнем Востоке. "Мы потратили 8 трлн долларов на войны на Ближнем Востоке, никогда не желая победить в этих войнах. Однако после всех этих денежных затрат и гибели людей <...> Ближний Восток менее безопасен и менее стабилен, чем до того, как начались данные конфликты", - подчеркнул Трамп.
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