Трамп сделал громкое заявление по поводу роли США на Ближнем Востоке

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Безопасность на Ближнем Востоке только пострадала от военных кампаний последней пары десятилетий с участием США. С таким признанием выступил в среду в телеобращении из Белого дома к согражданам по поводу ситуации вокруг Сирии и Турции президент США Дональд Трамп.

При этом он обвинил своего предшественника на посту главы американской администрации - демократа Барака Обаму - в стремлении осуществить смену режима в Сирии. Эта попытка Обамы потерпела провал, заявил республиканец Трамп. "Через 8 долгих лет после неудавшейся попытки президента Обамы осуществить смену режима войска США все еще находятся "на земле" в Сирии", - сказал американский лидер.

Он напомнил о колоссальных финансовых затратах США на военные операции на Ближнем Востоке. "Мы потратили 8 трлн долларов на войны на Ближнем Востоке, никогда не желая победить в этих войнах. Однако после всех этих денежных затрат и гибели людей <...> Ближний Восток менее безопасен и менее стабилен, чем до того, как начались данные конфликты", - подчеркнул Трамп.