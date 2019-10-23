Тема размещения российских военных баз с лидерами африканских стран не обсуждалась - Кремль

20:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность размещения военных баз РФ на территории Африки не обсуждалась в среду на встречах президента РФ Владимира Путина с лидерами ряда африканских государств. Об этом ТАСС сообщил пресс- секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил он на вопрос, затрагивалась ли на сегодняшних переговорах, в частности, с лидерами Египта, ЦАР и Судана тема создания российских военных баз в соответствующих странах.