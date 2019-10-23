Евросоюз готов перенести "брекзит", но пока не решил на сколько - СМИ
22:00 23.10.2019 Источник: Интерфакс
Страны-участницы Европейского Союза в среду согласились с необходимостью очередной отсрочки выхода Британии из союза, но пока не утвердили новую дату, на которую переносится Brexit, передают западные СМИ.
"Все (постпреды ЕС - ИФ) согласились с необходимостью продления (даты выходы Великобритании из ЕС - ИФ) для того, чтобы избежать Brexit без соглашения", - приводят СМИ слова неназванного европейского чиновника.
Однако, по его данным, новая дата пока не выбрана. "Продолжительность отсрочки по-прежнему обсуждается", - сказал он.
Еще один источник в структурах ЕС сообщил о том, что стороны все же склоняются к переносу даты выхода Великобритании на три месяца.
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