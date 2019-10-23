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Сноуден сказал, что попал в России в ловушку из-за аннулированного США паспорта

22:40 23.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в РФ, критически настроен по отношению к ее политике и считает, что, оказавшись в России, он "попал в ловушку" из-за аннулированного Соединенными Штатами паспорта.

"Я давно уже выступал с критикой российского правительства, - заявил он в интервью аудио- и видеоподкасту Joe Rogan Experience ("Джо Роган икспириенс"), доступном на YouTube. - Я критиковал президента России, я подвергал критике российские законы о слежке. Это не делает мою жизнь проще в стране, которую я не выбирал и где я оказался в ловушке, поскольку первоначально я направлялся в Латинскую Америку, а правительство США аннулировало мой паспорт, и я оказался в ловушке в России".

"Трудно находиться в оппозиции к политике правительства США, точно также, как и правительства России", - утверждал он. - Это трудно, но необходимо".

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