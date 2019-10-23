Сноуден сказал, что попал в России в ловушку из-за аннулированного США паспорта
22:40 23.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в РФ, критически настроен по отношению к ее политике и считает, что, оказавшись в России, он "попал в ловушку" из-за аннулированного Соединенными Штатами паспорта.
"Я давно уже выступал с критикой российского правительства, - заявил он в интервью аудио- и видеоподкасту Joe Rogan Experience ("Джо Роган икспириенс"), доступном на YouTube. - Я критиковал президента России, я подвергал критике российские законы о слежке. Это не делает мою жизнь проще в стране, которую я не выбирал и где я оказался в ловушке, поскольку первоначально я направлялся в Латинскую Америку, а правительство США аннулировало мой паспорт, и я оказался в ловушке в России".
"Трудно находиться в оппозиции к политике правительства США, точно также, как и правительства России", - утверждал он. - Это трудно, но необходимо".
НОВОСТИ
- 22:00 23.10.2019
- Евросоюз готов перенести "брекзит", но пока не решил на сколько - СМИ
- 20:22 23.10.2019
- Тема размещения российских военных баз с лидерами африканских стран не обсуждалась - Кремль
- 19:40 23.10.2019
- Трамп сделал громкое заявление по поводу роли США на Ближнем Востоке
- 19:00 23.10.2019
- Кандидат на пост президента WADA хочет, чтобы бюджет организации был увеличен
- 18:35 23.10.2019
- Америка не торопится снимать санкции с Турции
- 18:12 23.10.2019
- Авиагруппа ВКС России прибыла в ЮАР
- 17:40 23.10.2019
- США стали "геополитическим неудачником" по итогам сделки Путина и Эрдогана по Сирии - CNN
- 17:12 23.10.2019
- На возобновление индексации работающих пенсионеров необходимо 368 млрд рублей - глава ПФР
- 17:00 23.10.2019
- Военная полиция РФ прибыла на турецко-сирийскую границу
- 16:32 23.10.2019
- На международной выставке "Дорога" в Екатеринбурге рассказали о преимуществах алюминиевых мостов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать