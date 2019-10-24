NYT: Трамп с апреля тайно получает сведения об Украине по неофициальному каналу
23:30 23.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
У президента США Дональда Трампа есть резервный неофициальный канал получения нужной информации об Украине, на основе которой формируется теневой политический курс Вашингтона по отношению к Киеву. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета "Нью-Йорк таймс", ссылающаяся на источники в Белом доме и Конгрессе Соединенных Штатов.
По их данным, Трамп с апреля тайно получает интересующие его сведения об Украине от помощника в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Кэшьяпа Пателя, который курирует вопросы противодействия терроризму и формально не имеет отношения к этой стране. Президент США якобы формирует свое представление о Киеве под влиянием этих сведений, а не регулярных брифингов СНБ. Патель выполняет для главы государства роль дополнительного неофициального канала информации, помимо личного адвоката Рудольфа Джулиани, который по поручению Трампа расследует действия бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера на Украине.
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