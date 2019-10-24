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Посол РФ в США: американские конгрессмены стали осознавать угрозу, исходящую от украинского батальона "Азов"

07:00 24.10.2019 Источник: Интерфакс

Американские конгрессмены начали, по всей видимости, осознавать угрозу, исходящую от украинского националистического батальона "Азов", предложив внести его в список иностранных террористических организаций в США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Инициатива ряда американских законодателей, заинтересовавшихся, почему неонацистское формирование "Азов" не включено в список террористических организаций госдепа, безусловно, заслуживает внимания. Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины", - сказал Антонов журналистам, комментируя инициативу ряда конгрессменов о внесении батальона "Азов" в список иностранных террористических организаций в США.

"Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы. Игнорировать эту опасность становится все сложнее", - отметил российский посол.

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