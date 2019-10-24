Подачу тепла восстановили в Челябинске, где без отопления остались 20 тыс. человек

07:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ремонтные бригады восстановили подачу тепла и горячей воды во все здания в Ленинском районе Челябинска, где из-за аварии в ночь на вторник без отопления остались 20 тысяч человек. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Вчера, 23 октября, все дома Ленинского района были подключены к теплоносителю. Продолжается работа по устранению внутридомовых нарушений, возникших в ходе аварийной ситуации. Сотрудники управляющих компаний помогут жителям оформить пакет документов для возмещения ущерба", - говорится в сообщении.

Инцидент оставил без горячей воды и отопления часть Ленинского района, включая 17 социально значимых объектов. Температура в Челябинске в эти дни составляла семь-восемь градусов тепла. При этом во вторник власти обещали восстановить подачу тепла и горячей воды до полуночи.