Россияне больше всего доверяют армии, меньше всего - политическим партиям
07:26 24.10.2019 Источник: Интерфакс
Среди государственных органов и общественных движений наибольшим доверием россиян пользуются армия, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в четверг в "Интерфакс".
Согласно результатам социологического исследования, армии доверяют 63% россиян, и, по сравнению с 2009 годом, этот показатель вырос почти вдвое. Политическим партиям доверяют 16% опрошенных, хотя и этот показатель в два раза выше, чем 10 лет назад.
Далее в институциональном рейтинге доверия россиян следуют президент и спецслужбы: им доверяют соответственно 60% и 48% респондентов. Доверие к главе государства, по сравнению с 2009 годом, снизилось на 3%, в то время как число доверяющих спецслужбам увеличилось на 17%, отмечается в опросе.
Улучшили показатели за 10 лет полиция, прокуратура и суд. Уровень доверия полицейским с 17% в 2009 году возрос до 32% в настоящее время, работникам прокуратуры - с 21% до 30% и судьям - с 21% до 28%.
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