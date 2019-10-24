Россия впервые вошла в топ-30 рейтинга Doing Business

07:38 Источник: Lenta.ru

Россия заняла 28-е место в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, который был опубликован на сайте Всемирного банка.

Страна поднялась на три позиции по сравнению с прошлым годом и обошла Руанду и Исанию. Скачок обусловлен проведенными в 2018 году реформами. Авторы доклада отметили ускорение подключения предприятий к электроэнергии и упрощение налоговых условий. Также страна усилила защиту прав миноритарных инвесторов.

Первое место в мировом рейтинге по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса заняла Новая Зеландия. На второй строчке Сингапур. Обе страны сохранили позиции с прошлого года. На третьей строчке расположился Гонконг. В десятку также вошли Дания, Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.

В 2018 году Россия заняла в данном рейтинге 31-е место, поднявшись на четыре позиции по сравнению с 2017 годом.