Украинские военные за сутки выпустили по ДНР почти 450 боеприпасов – СЦКК

07:52

Украинские силовики за сутки 24 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом 23 октября сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 24 раза, – отметил он. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 447 единиц».

Якубов добавил, что обстрелам со стороны ВСУ подверглись восемь населенных пунктов: поселок шахты имени Гагарина (горловское направление), Старомихайловка, Васильевка (донецкое направление), Октябрь, Коминтерново, Новая Таврия, Ленинское, Саханка (мариупольское направление).

При обстрелах применялись: минометы калибром 120 мм и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке. ДАН