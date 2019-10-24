Госдеп США обязали обнародовать документы по Украине

08:06 Источник: РОСБАЛТ

Госдеп США должен в течение 30 дней опубликовать документы по «украинскому скандалу», который дал повод для запуска процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

Судья столичного округа Колумбия Кристофер Купер заявил, что суд требует предоставить материалы по контактам администрации США и властей Украины, в том числе переписку между главой Госдепа Майклом Помпео и адвокатом президента Рудольфом Джулиани.

Запрос на документы подала правозащитная организация American Oversight на основании Закона о свободе информации (FOIA).