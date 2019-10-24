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НОВОСТИ

Израиль перенес дату экстрадиции российского хакера в США

08:21 24.10.2019 Источник: MIGnews

Верховный суд Израиля постановил продлить процесс экстрадиции российского хакера Алексея Буркова в Соединенные Штаты еще на 60 дней. Адвокат Буркова согласился с просьбой о продлении. Новая дата была назначена на 3 декабря.

Израиль отказался заключить сделку по обмену заключенными, предложенную Россией, согласно которой Бурков будет освобожден в обмен на освобождение 25-летней Наамы Иссахар, которая была приговорена к 7,5 годам тюремного заключения в России по обвинению в контрабанде наркотиков.

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