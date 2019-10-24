Премия "Русский Букер" прекратила существование: нет спонсора и желания получить статус иноагента
08:33 24.10.2019 Источник: NEWSru.com
Правление фонда "Русский Букер" и Комитет премии "Русский Букер" сообщают о прекращении существования одноименной старейшей в России независимой литературной премии из-за невозможности найти спонсора. Кроме того, организаторы премии не хотели получать статус иностранного агента.
"Переговоры с возможными спонсорами шли вплоть до июня 2019 года, после чего премия должна прекратить свое существование в силу отсутствия средств на аренду офиса и минимальные текущие траты. В ближайшее время мы не планируем закрытие фонда "Русский Букер", оставляя тем самым возможность для возобновления премии", - говорится в заявлении на сайте премии, опубликованном в среду, 23 октября.
НОВОСТИ
- 09:20 24.10.2019
- РФ направит Армении ноту протеста из-за срыва тендера на поставку оружия
- 09:05 24.10.2019
- Трамп распорядился снять все санкции с Турции
- 09:00 24.10.2019
- Участник "Нового величия" Гаврилов попросил политическое убежище на Украине - источник
- 08:57 24.10.2019
- Госдума обсудит законопроект о возрождении системы вытрезвителей в России
- 08:52 24.10.2019
- Росатом опроверг информацию о ввозе радиоактивных отходов в РФ
- 08:44 24.10.2019
- СМИ Китая пояснили, почему США боятся напасть на Россию
- 08:21 24.10.2019
- Израиль перенес дату экстрадиции российского хакера в США
- 08:14 24.10.2019
- На индексацию выплат работающим пенсионерам пока нет денег - глава ПФР
- 08:06 24.10.2019
- Госдеп США обязали обнародовать документы по Украине
- 07:59 24.10.2019
- Трамп: Санкции с Турции будут сняты, если не произойдет что-то, что нам не понравится
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать