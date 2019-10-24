Премия "Русский Букер" прекратила существование: нет спонсора и желания получить статус иноагента

08:33 Источник: NEWSru.com

Правление фонда "Русский Букер" и Комитет премии "Русский Букер" сообщают о прекращении существования одноименной старейшей в России независимой литературной премии из-за невозможности найти спонсора. Кроме того, организаторы премии не хотели получать статус иностранного агента.

"Переговоры с возможными спонсорами шли вплоть до июня 2019 года, после чего премия должна прекратить свое существование в силу отсутствия средств на аренду офиса и минимальные текущие траты. В ближайшее время мы не планируем закрытие фонда "Русский Букер", оставляя тем самым возможность для возобновления премии", - говорится в заявлении на сайте премии, опубликованном в среду, 23 октября.