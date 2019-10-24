СМИ Китая пояснили, почему США боятся напасть на Россию

08:44 Источник: Газета.Ru

США не предусматривают нападение на Россию, опасаясь ее стратегических ядерных сил. Об этом пишет автор в китайском Sohu.

По мнению журналиста, в современном мире страна считается гегемоном при наличии у нее стратегических ядерных сил, поэтому их также называют «секретом обеспечения мира».

Он отметил, что Соединенные Штаты по-прежнему остерегаются России, несмотря на развал Советского Союза и уменьшение оборонного бюджета.