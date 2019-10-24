СМИ Китая пояснили, почему США боятся напасть на Россию
08:44 24.10.2019 Источник: Газета.Ru
США не предусматривают нападение на Россию, опасаясь ее стратегических ядерных сил. Об этом пишет автор в китайском Sohu.
По мнению журналиста, в современном мире страна считается гегемоном при наличии у нее стратегических ядерных сил, поэтому их также называют «секретом обеспечения мира».
Он отметил, что Соединенные Штаты по-прежнему остерегаются России, несмотря на развал Советского Союза и уменьшение оборонного бюджета.
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