0
0
41
НОВОСТИ

Трамп распорядился снять все санкции с Турции

09:05 24.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Президент США Дональд Трамп распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.

Однако Трамп добавил, что если Турция не будет выполнять обязательства, то США могут, в том числе, «значительно повысить пошлины на  сталь и  всю другую продукцию из Турции».

Анкара 9 октября начала боевые действия против курдов, занимавших территорию Сирии, граничившую с Турцией. Однако, спустя неделю Реджеп Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции, а еще через неделю турецкий лидер провел встречу с Владимиром Путиным, по итогам которой было объявлено о прекращении турецкого наступления.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 24.10.2019
РФ направит Армении ноту протеста из-за срыва тендера на поставку оружия
0
35
09:00 24.10.2019
Участник "Нового величия" Гаврилов попросил политическое убежище на Украине - источник
0
76
08:57 24.10.2019
Госдума обсудит законопроект о возрождении системы вытрезвителей в России
0
79
08:52 24.10.2019
Росатом опроверг информацию о ввозе радиоактивных отходов в РФ
0
95
08:44 24.10.2019
СМИ Китая пояснили, почему США боятся напасть на Россию
0
105
08:33 24.10.2019
Премия "Русский Букер" прекратила существование: нет спонсора и желания получить статус иноагента
0
107
08:21 24.10.2019
Израиль перенес дату экстрадиции российского хакера в США
0
135
08:14 24.10.2019
На индексацию выплат работающим пенсионерам пока нет денег - глава ПФР
0
139
08:06 24.10.2019
Госдеп США обязали обнародовать документы по Украине
0
143
07:59 24.10.2019
Трамп: Санкции с Турции будут сняты, если не произойдет что-то, что нам не понравится
0
133

Возврат к списку