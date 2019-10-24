Трамп распорядился снять все санкции с Турции
09:05 24.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Президент США Дональд Трамп распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.
Однако Трамп добавил, что если Турция не будет выполнять обязательства, то США могут, в том числе, «значительно повысить пошлины на сталь и всю другую продукцию из Турции».
Анкара 9 октября начала боевые действия против курдов, занимавших территорию Сирии, граничившую с Турцией. Однако, спустя неделю Реджеп Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции, а еще через неделю турецкий лидер провел встречу с Владимиром Путиным, по итогам которой было объявлено о прекращении турецкого наступления. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 09:20 24.10.2019
- РФ направит Армении ноту протеста из-за срыва тендера на поставку оружия
- 09:00 24.10.2019
- Участник "Нового величия" Гаврилов попросил политическое убежище на Украине - источник
- 08:57 24.10.2019
- Госдума обсудит законопроект о возрождении системы вытрезвителей в России
- 08:52 24.10.2019
- Росатом опроверг информацию о ввозе радиоактивных отходов в РФ
- 08:44 24.10.2019
- СМИ Китая пояснили, почему США боятся напасть на Россию
- 08:33 24.10.2019
- Премия "Русский Букер" прекратила существование: нет спонсора и желания получить статус иноагента
- 08:21 24.10.2019
- Израиль перенес дату экстрадиции российского хакера в США
- 08:14 24.10.2019
- На индексацию выплат работающим пенсионерам пока нет денег - глава ПФР
- 08:06 24.10.2019
- Госдеп США обязали обнародовать документы по Украине
- 07:59 24.10.2019
- Трамп: Санкции с Турции будут сняты, если не произойдет что-то, что нам не понравится
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать