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Участник "Нового величия" Гаврилов попросил политическое убежище на Украине - источник

09:00 24.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политическое убежище на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Сергей Гаврилов перед очередным заседанием в Люблинском районном суде покинул территорию РФ и попросил политическое убежище у властей Украины", - сказал собеседник агентства, отказавшись от дальнейших комментариев.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС не располагает. Защитники других фигурантов также отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

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