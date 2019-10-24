Участник "Нового величия" Гаврилов попросил политическое убежище на Украине - источник

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политическое убежище на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Сергей Гаврилов перед очередным заседанием в Люблинском районном суде покинул территорию РФ и попросил политическое убежище у властей Украины", - сказал собеседник агентства, отказавшись от дальнейших комментариев.



Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС не располагает. Защитники других фигурантов также отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

