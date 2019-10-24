Участник "Нового величия" Гаврилов попросил политическое убежище на Украине - источник
09:00 24.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политическое убежище на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
"Сергей Гаврилов перед очередным заседанием в Люблинском районном суде покинул территорию РФ и попросил политическое убежище у властей Украины", - сказал собеседник агентства, отказавшись от дальнейших комментариев.
Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС не располагает. Защитники других фигурантов также отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.
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