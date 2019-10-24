РФ направит Армении ноту протеста из-за срыва тендера на поставку оружия
09:20 24.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Москва направит Еревану ноту протеста из-за срыва тендера на поставку оружия. В документе, на копию которого ссылается РИА Новости, говорится о сделке, к которой не была допущена российская компания ORSIS. В тексте отмечается, что заявка была отклонена «без веских оснований», а саму фирму «немотивированно» включили в список недобросовестных поставщиков вооруженных сил Армении.
В августе представитель ORSIS рассказывал, что после срыва тендера в Армении было возбуждено уголовное дело по статье о халатном отношении к службе. Эхо Москвы
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