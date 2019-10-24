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Генпрокуратура предлагает запретить СМИ публиковать материалы о преступлениях несовершеннолетних

09:32 24.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Генпрокуратура предлагает запретить СМИ публиковать материалы о преступлениях подростков. Представитель ведомства Марина Зайцева считает, что это позволит не провоцировать преступления среди несовершеннолетних.

Как сообщает Znak.com, прокуратура уже предложила Минкомсвязи внести соответствующие поправки в законы о СМИ. Эхо Москвы

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