Генпрокуратура предлагает запретить СМИ публиковать материалы о преступлениях несовершеннолетних
09:32 24.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Генпрокуратура предлагает запретить СМИ публиковать материалы о преступлениях подростков. Представитель ведомства Марина Зайцева считает, что это позволит не провоцировать преступления среди несовершеннолетних.
Как сообщает Znak.com, прокуратура уже предложила Минкомсвязи внести соответствующие поправки в законы о СМИ. Эхо Москвы
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