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НОВОСТИ

НАТО усилит поддержку Украины

10:00 24.10.2019 Источник: НГ-Online

НАТО окажет Украине более активную поддержку в развитии потенциала военно-морских сил (ВМС). Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на брифинге 23 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Тема модернизации ВМС Украины будет обсуждаться через несколько дней в ходе визита крупной натовской делегации в Киев и Одессу.

«Североатлантический совет (САС) НАТО в ближайшие дни нанесет визит в Украину, в Киев и Одессу, – сказал Йенс Столтенберг. – В ходе этого визита представители Североатлантического совета планируют провести встречу с президентом Владимиром Зеленским, получить информацию из первых рук. Запланировано также проведение заседания Совета Украина-НАТО».

Как подчеркнул Йенс Столтенберг, «мы будем помогать развивать потенциал ВМС Украины»: «Все члены НАТО предоставляют значительную поддержку Украине. Мы признаем территориальную целостность Украины, выступаем против аннексии Крыма, поддерживаем выполнение Минских соглашений. Есть целевые фонды, созданные НАТО для содействия модернизации силовых структур Украины».

«Сейчас мы находимся на стадии расширения нашей поддержки Украины, в том числе ее военно-морского потенциала», – сказал Йенс Столтенберг на брифинге 23 октября, отметив, что «на встрече министров обороны стран НАТО 24 октября будет обсуждаться вопрос о том, что мы можем сделать больше, чтобы Украина обеспечивала надлежащее командование и управление, кибербезопасность и модернизацию сил безопасности».

Андрей Серенко


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