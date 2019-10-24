Зеленский заблаговременно пытался избежать давления Трампа - AP
10:20 24.10.2019 Источник: Газета.Ru
Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, 7 мая, почти за три недели до вступления Зеленского на должность, он провел совещание касаемо этого вопроса.
Источники утверждают, что будущий президент собрал тогда нескольких советников, якобы для обсуждения энергетических проблем в стране. Вместо этого они несколько часов думали над тем, что делать с требованиями Трампа о возобновлении расследования в отношении Байдена.
Также источники предполагают, что Зеленский мог узнать об этом 21 апреля, во время телефонного разговора с Трампом. Газета.Ru
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