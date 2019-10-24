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Король Таиланда устроил "чистку" при дворе

10:32 24.10.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн уволил шестерых чиновников за "злостное поведение". Всего несколько дней назад король лишил свою спутницу Сининат Вонгваджирапакди всех званий и титулов.

Среди уволенных - двое охранников королевского дворца и высокопоставленный полицейский, они обвиняются в неподобающем поведении и нелояльности к монарху, а также в том, что "использовали свои должности ради своей или чужой выгоды".

"Их злостное поведение грубо нарушило дисциплинарные нормы, они использовали свое положение для получения выгоды для себя и для других людей", - говорится в заявлении, опубликованном в Royal Gazette, печатном органе тайского правительства.

На этой неделе король Таиланда поразил мир неожиданным решением лишить свою официальную спутницу Сининат Вонгваджирапакди всех званий и титулов спустя всего несколько месяцев после того, сам же ей их присвоил.

В июле Сининат Вонгваджирапакди получила звание официального королевского консорта. Однако спустя всего три месяца при дворе сообщили, что 34-летняя женщина наказана за попытку "вознести себя до статуса королевы".  Русская служба Би-би-си

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