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Обвиняемый в шпионаже Уилан заявил в суде, что сотрудник СИЗО угрожал ему пистолетом

11:00 24.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

 Обвиняемый в шпионаже против РФ гражданин США и ряда других государств Пол Уилан заявил, что ему угрожал пистолетом сотрудник СИЗО "Лефортово". Об этом сообщает корр. ТАСС из зала Лефортовского суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ему ареста.

"Я требую отвода прокурора из процесса. Сотрудники прокуратуры систематически игнорируют мои жалобы, в том числе на инцидент, когда один охранник СИЗО заставил меня встать на колени, а другой приставил к голове пистолет", - сказал Уилан.

В отводе прокурора суд Уилану отказал.

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