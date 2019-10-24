Планы развития ВС Норвегии имеют антироссийскую направленность - МИД РФ
11:20 24.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Планы по развитию Вооруженных сил Норвегии имеют очевидную антироссийскую направленность, этот вопрос будет подниматься на переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД королевства Ине Эриксен Сёрейде в Киркенесе. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с предстоящим визитом в Норвегию главы российского дипведомства.
Как отметили в министерстве, политическая линия руководства Норвегии на "умиротворение и сдерживание" России продолжает подкрепляться шагами Осло в области военного строительства. "Территория страны все активнее задействуется союзниками по НАТО. Норвежское руководство де-факто отказалось от обязательств по неразмещению на своей территории в мирное время иностранных воинских подразделений. Растет количество учений и тренировок, проводимых все ближе к российским сухопутным и морским границам", - указали в МИД РФ.
На Смоленской площади обратили внимание, что Норвегия наращивает свои военные расходы, занимая первое место в Европе и второе в НАТО по объему военных расходов на душу населения.
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