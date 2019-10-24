Пользователям Telegram в РФ ничего не грозит, запретов на использование нет - Минкомсвязи

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пользователям мессенджера Telegram в России ничего не грозит, запрета на пользование нет ни для пользователей, ни для госструктур. Об этом ТАСС в четверг заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Никаких запретов на использование Telegram нет. Суд вынес решение о блокировке сервиса, но не о запрете им пользоваться, - сказал собеседник агентства. - Его продолжают использовать в своей работе многие госструктуры, потому что иначе они потеряют контакт со значительной частью аудитории. Пользователям Telegram ничего не грозит".

