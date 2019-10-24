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Ущерб ФРГ от антироссийских санкций составил более $100 млрд - депутат бундестага

11:32 24.10.2019 Источник: Известия

За годы действия европейских санкций в отношении РФ немецкие предприятия потеряли более $100 млрд. Об этом «Известиям» заявил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт. Политик подчеркнул, что его фракция настойчиво требует в парламенте разработать механизм компенсаций германскому бизнесу и в целом пересмотреть политику ограничений в отношении Москвы.

В Европейском парламенте (ЕП) этот вопрос на повестке не стоит. Однако, как сказал «Известиям» французский депутат в комитете ЕП по международным делам Тьерри Мариани, эту тему в числе прочих планируется затронуть до конца 2019 года.

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