НАТО нуждается в коммуникационных сетях пятого поколения

12:00 Источник: НГ-Online

В Брюсселе началась встреча министров обороны стран НАТО. Главам оборонных ведомств альянса предстоит рассмотреть вопросы, связанные с оценкой операции НАТО в Афганистане, учебной миссии в Ираке, урегулированием ситуации в Сирии, а также с безопасностью средств телекоммуникаций. Особое внимание будет уделено проблеме сохранения и укрепления системы международного контроля над вооружениями и справедливого распределения финансового бремени между союзниками по НАТО.



«Наблюдая, как режим контроля над вооружениями разрушается, нам необходимо сохранить Договор о нераспространении, усилить контроль над ядерными вооружениями, модернизировать Венский документ и работать над разработкой новых норм для прорывных технологий», – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне министерской встречи. По его словам, «сегодня из-за действий России происходит эрозия системы контроля над вооружениями».

Руководство альянса считает необходимым уделить приоритетное внимание задаче обеспечения безопасности гражданских и военных сетей телекоммуникаций. По словам Йенса Столтенберга, важным направлением в деятельности НАТО сегодня является не только качественный анализ текущего состояния систем телекоммуникации во всех странах альянса и возможных киберугроз, но и создание условий для максимально быстрого восстановления коммуникаций после сбоев в работе. «Необходимо создание новых телекоммуникационных сетей. Сегодня нам нужна связь пятого поколения, причем, не только для гражданской инфраструктуры, но и для систем обороны и безопасности», – сказал генсек НАТО.

Андрей Серенко



