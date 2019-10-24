Товарооборот РФ и стран Африки вырос в два раза, превысив $20 млрд - Путин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешнеторговый оборот России со странами Африканского континента вырос в два раза за пять лет и составил свыше 20 млрд долларов. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, выступая на саммите Россия - Африка.

"В 2018 году торговый оборот России с Африкой составил более 20 млрд долларов, за последние пять лет объем торговли вырос в два раза", - сказал Путин. Он также отметил, что постепенно происходит диверсификация российского экспорта и изменение его структуры в пользу несырьевых поставок.

