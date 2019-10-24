0
0
33
НОВОСТИ

Отправленные в Сербию С-400 и "Панцирь-С" впервые участвуют в учениях за рубежом - МО РФ

12:20 24.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов "Панцирь-С" ВС России переброшены в Сербию, где впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в четверг.

"Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия во втором этапе совместного российско-сербского учения по противовоздушной обороне "Славянский щит - 2019", - говорится в релизе.

Как уточнили в ведомстве, дивизион С-400 и батарея "Панцирей" "впервые примут участие в учении на территории зарубежного государства".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 24.10.2019
О преемнике Путина в Кремле "никто не думает, все занимаются напряженной работой" - Песков
0
0
12:05 24.10.2019
Товарооборот РФ и стран Африки вырос в два раза, превысив $20 млрд - Путин
0
68
12:00 24.10.2019
НАТО нуждается в коммуникационных сетях пятого поколения
0
95
11:32 24.10.2019
Ущерб ФРГ от антироссийских санкций составил более $100 млрд - депутат бундестага
0
112
11:20 24.10.2019
Планы развития ВС Норвегии имеют антироссийскую направленность - МИД РФ
0
140
11:05 24.10.2019
Пользователям Telegram в РФ ничего не грозит, запретов на использование нет - Минкомсвязи
0
149
11:00 24.10.2019
Обвиняемый в шпионаже Уилан заявил в суде, что сотрудник СИЗО угрожал ему пистолетом
0
138
10:32 24.10.2019
Король Таиланда устроил "чистку" при дворе
0
166
10:20 24.10.2019
Зеленский заблаговременно пытался избежать давления Трампа - AP
0
185
10:05 24.10.2019
Сноуден не сомневается, что РФ и США будут вмешиваться в выборы
0
210

Возврат к списку