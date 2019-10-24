Отправленные в Сербию С-400 и "Панцирь-С" впервые участвуют в учениях за рубежом - МО РФ
12:20 24.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов "Панцирь-С" ВС России переброшены в Сербию, где впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в четверг.
"Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия во втором этапе совместного российско-сербского учения по противовоздушной обороне "Славянский щит - 2019", - говорится в релизе.
Как уточнили в ведомстве, дивизион С-400 и батарея "Панцирей" "впервые примут участие в учении на территории зарубежного государства".
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