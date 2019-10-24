О преемнике Путина в Кремле "никто не думает, все занимаются напряженной работой" - Песков

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До завершения срока полномочий Владимира Путина в качестве президента еще достаточно долго, поэтому о его возможном преемнике в Кремле пока никто не думает. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"До президентских выборов еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла, - сказал он. - Поэтому сейчас об этом [возможном преемнике] никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой".

