О преемнике Путина в Кремле "никто не думает, все занимаются напряженной работой" - Песков
12:32 24.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
До завершения срока полномочий Владимира Путина в качестве президента еще достаточно долго, поэтому о его возможном преемнике в Кремле пока никто не думает. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"До президентских выборов еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла, - сказал он. - Поэтому сейчас об этом [возможном преемнике] никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой".
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