Первые 34 человека привлечены к административной ответственности за оскорбление госвласти
13:00 24.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генпрокуратура России потребовала удалить информацию с оскорблением госвласти на 44 интернет-страницах. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, уже 34 человека привлечены к административной ответственности.
"Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор 44 требования о принятии мер по удалению сведений, оскорбляющих государственные символы, и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию. Эти требования коснулись 82 указателей на страницы сайтов в сети Интернет. Из 44 требований 42 [направлены] в отношении информации, оскорбляющей государственный флаг, 24 - государственный герб, - сказал Куренной, выступая на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир". - Подразделениями полиции за 9 месяцев составлено 56 протоколов об административном правонарушении. Судами 34 лица признаны виновными, прекращено 13 дел, 9 дел сейчас на рассмотрении".
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