Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях - СМИ

13:05 Источник: РБК

«Минфин считает, что доля государства в компаниях свыше 50%, за исключением оборонных, должна быть снижена до этого уровня, включая РЖД и «Транснефть». В некоторых случаях цель — снизить долю до нуля или блокирующего пакета 25% плюс одна акция», — сообщается в отчете «Ренессанс Капитала» по итогам международного инвестиционного форума Московской биржи и этой группы в Лондоне (проходил 16–17 октября). На мероприятии ведомство представлял заместитель министра Алексей Моисеев.

Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина. Чиновник на вопросы не ответил.