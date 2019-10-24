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НОВОСТИ

Сокращение военных расходов должно быть предметом особого обсуждения - Путин

13:20 24.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает необходимым продолжать обсуждение сокращения военных расходов в национальных бюджетах. Такое мнение он высказал, комментируя выступление президента Республики Чад Идрисса Деби Итно на саммите Россия - Африка.

"Мы тратим на нужды Министерства обороны менее трех процентов [ВВП] и имеется тенденция к дальнейшему сокращению и этих расходов, - сказал российский лидер. - Поэтому, конечно, сокращение военного бремени - это чрезвычайно важно, это должно быть предметом нашего особого обсуждения на будущее".

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