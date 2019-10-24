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НОВОСТИ

Около половины россиян считает ООН устаревшим форматом сотрудничества между странами - опрос

13:32 24.10.2019

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования о том, что знают россияне об ООН и как оценивают эффективность данной организации.

Почти половина россиян (48%) считает ООН устаревшим форматом сотрудничества между странами и говорят о необходимости нового формата. Среди них преобладают представители старших поколений 45-59 лет (55%) и 60+ (53%). При этом каждый десятый (8%) утверждает, что такие международные организации, как ООН, не нужны вовсе — чаще 35-44-летние респонденты (11%). Каждый пятый (23%), наоборот, полагает, что ООН — эффективный формат сотрудничества для решения проблем, преимущественно молодые люди 18-24 лет (47%).

Также, за последние четырнадцать лет значительно выросла доля тех, кто считает участие в ООН для России важным инструментом влияния на мировые процессы (49% и 37% в 2005 г.) и соответственно снизилась доля тех, кто считал в 2005 году данное членство пустой формальностью с 40% до 33%.

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