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Побег фигуранта дела "Нового величия" из-под домашнего ареста подтвердили во ФСИН

14:00 24.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Во ФСИН подтвердили побег фигуранта дела «Нового величия» из-под домашнего ареста. Сергей Гаврилов снял электронный браслет. Об этом стало известно 21 октября.

Как сообщил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, в суд был передан протокол о принятии решения о розыске. Максименко допустил, что Гаврилов уже покинул страну.

Ранее СМИ сообщали, что фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине.

26-летний Гаврилов — один из четырёх фигурантов, которые находились под домашним арестом. Ещё четверо обвиняемых остаются в СИЗО.  Говорит Москва


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