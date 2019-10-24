Побег фигуранта дела "Нового величия" из-под домашнего ареста подтвердили во ФСИН

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Во ФСИН подтвердили побег фигуранта дела «Нового величия» из-под домашнего ареста. Сергей Гаврилов снял электронный браслет. Об этом стало известно 21 октября.

Как сообщил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, в суд был передан протокол о принятии решения о розыске. Максименко допустил, что Гаврилов уже покинул страну.



Ранее СМИ сообщали, что фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине.



26-летний Гаврилов — один из четырёх фигурантов, которые находились под домашним арестом. Ещё четверо обвиняемых остаются в СИЗО. Говорит Москва





