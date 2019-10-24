Побег фигуранта дела "Нового величия" из-под домашнего ареста подтвердили во ФСИН
14:00 24.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Во ФСИН подтвердили побег фигуранта дела «Нового величия» из-под домашнего ареста. Сергей Гаврилов снял электронный браслет. Об этом стало известно 21 октября.
Как сообщил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, в суд был передан протокол о принятии решения о розыске. Максименко допустил, что Гаврилов уже покинул страну.
Ранее СМИ сообщали, что фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине.
26-летний Гаврилов — один из четырёх фигурантов, которые находились под домашним арестом. Ещё четверо обвиняемых остаются в СИЗО. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 15:32 24.10.2019
- В вузах РФ могут увеличить число бюджетных мест для студентов из Африки
- 15:12 24.10.2019
- В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко
- 15:00 24.10.2019
- РФ поставила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых и стелс-целей
- 14:32 24.10.2019
- Все иностранные военные должны покинуть Сирию - Песков
- 14:12 24.10.2019
- Сотрудник ФСИН привлечен к дисциплинарной ответственности "за несдержанность" с Уиланом
- 13:32 24.10.2019
- Около половины россиян считает ООН устаревшим форматом сотрудничества между странами - опрос
- 13:20 24.10.2019
- Сокращение военных расходов должно быть предметом особого обсуждения - Путин
- 13:05 24.10.2019
- Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях - СМИ
- 13:00 24.10.2019
- Первые 34 человека привлечены к административной ответственности за оскорбление госвласти
- 12:32 24.10.2019
- О преемнике Путина в Кремле "никто не думает, все занимаются напряженной работой" - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать