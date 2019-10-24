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Сотрудник ФСИН привлечен к дисциплинарной ответственности "за несдержанность" с Уиланом

14:12 24.10.2019 Источник: Интерфакс

Сотрудника следственного изолятора наказали за несдержанное поведение с обвиняемым в шпионаже Полом Уиланом, утверждает адвокат американца Владимир Жеребенков.

"Пол занимался в прогулочном дворике, бегал, песни пел. Сотрудник ему сделал замечание. Ну и получился разговор глухого с немым: один не понимает русского, другой по-английски. Мы написали жалобу, после чего сотрудник ФСИН за свою несдержанность был привлечен к дисциплинарной ответственности", - сказал Жеребенков.

Так адвокат прокомментировал заявление своего подзащитного об угрозах пистолетом со стороны охранников в СИЗО, сделанное американцем в Лефортовском суде Москвы в четверг.

"Я неоднократно обращался в московскую прокуратуру с жалобами, связанными с нарушением в СИЗО моих прав человека, в том числе в связи с инцидентом, когда охранник поставил меня на колени, а другой угрожал пистолетом. Прокурор отказался говорить со мной об этом", - сказал Уилан на заседании суда.

"В таком контексте я эту историю не знаю, про пистолет речи не было", - отметил, в свою очередь, адвокат Жеребенков.

Между тем, ранее в четверг в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили "Интерфаксу", что сотрудники СИЗО не могли угрожать Уилану пистолетом, поскольку наличие любого огнестрельного оружия в режимных учреждениях исключено.

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