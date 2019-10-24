Все иностранные военные должны покинуть Сирию - Песков

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Песков: все иностранные военные должны покинуть Сирию. Только российские подразделения находятся в этой стране законно, заявил пресс-секретарь президента.

«Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна. Только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии», — сказал Дмитрий Песков.



По его словам, эту позицию разделают и Москва, и Дамаск.



Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что часть американских военных останется в нефтеносных районах Сирии. Говорит Москва

