РФ поставила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых и стелс-целей
15:00 24.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Третий в российской Арктике радар "Резонанс-Н", способный обнаруживать воздушные объекты, изготовленные по технологии "стелс", крылатые ракеты, баллистические и гиперзвуковые цели, заступит на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля в ноябре 2019 года. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный директор Научно-исследовательского центра "Резонанс" Иван Назаренко.
"Третья в Арктике РЛС "Резонанс-Н" развернута на Новой Земле. РЛС заступит на боевое дежурство в ноябре этого года", - сказал он. Назаренко добавил, что станция уже включена, настроена и готова к боевому применению, в настоящее время работает межведомственная комиссия по приемке и передаче ее в состав ПВО Северного флота.
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