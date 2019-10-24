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В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко

15:12 24.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида. Об этом сообщили в правительстве страны.

"Гроб извлечен из могилы", - отметили в кабмине. Процедура началась примерно в 10:30 по местному времени (11:30 мск). Чтобы извлечь гроб, в котором 44 года назад был похоронен диктатор, была поднята гранитная плита весом в 1,5 тонны, покрывающая могилу.

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