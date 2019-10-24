В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко
15:12 24.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида. Об этом сообщили в правительстве страны.
"Гроб извлечен из могилы", - отметили в кабмине. Процедура началась примерно в 10:30 по местному времени (11:30 мск). Чтобы извлечь гроб, в котором 44 года назад был похоронен диктатор, была поднята гранитная плита весом в 1,5 тонны, покрывающая могилу.
НОВОСТИ
- 15:32 24.10.2019
- В вузах РФ могут увеличить число бюджетных мест для студентов из Африки
- 15:00 24.10.2019
- РФ поставила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых и стелс-целей
- 14:32 24.10.2019
- Все иностранные военные должны покинуть Сирию - Песков
- 14:12 24.10.2019
- Сотрудник ФСИН привлечен к дисциплинарной ответственности "за несдержанность" с Уиланом
- 14:00 24.10.2019
- Побег фигуранта дела "Нового величия" из-под домашнего ареста подтвердили во ФСИН
- 13:32 24.10.2019
- Около половины россиян считает ООН устаревшим форматом сотрудничества между странами - опрос
- 13:20 24.10.2019
- Сокращение военных расходов должно быть предметом особого обсуждения - Путин
- 13:05 24.10.2019
- Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях - СМИ
- 13:00 24.10.2019
- Первые 34 человека привлечены к административной ответственности за оскорбление госвласти
- 12:32 24.10.2019
- О преемнике Путина в Кремле "никто не думает, все занимаются напряженной работой" - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать