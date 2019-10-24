В вузах РФ могут увеличить число бюджетных мест для студентов из Африки

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В российских вузах могут увеличить число бюджетных мест для студентов из Африки. В настоящее время этот вопрос рассматривается, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании экономического форума Россия — Африка.

По его словам, важной сферой сотрудничества считается подготовка кадров и образование.



Сейчас в нашей стране обучается больше 17 тысяч студентов из Африки, ежегодная квота приёма на бюджетные места составляет почти две тысячи.



До 2024 года в России реализуется национальный проект «Образование», в рамках которого российские вузы должны стать привлекательнее для иностранцев. Говорит Москва

